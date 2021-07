Innenausschuss im Landtag : So kam es zum Redeverbot für Sinzigs Bürgermeister

Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron. Foto: Martin Gausmann

Sinzig, Mainz Der Sinziger Bürgermeister Andreas Geron durfte im Innenausschuss des Landtags nicht vom Hochwasser in seiner Heimat berichten. Jetzt rechtfertigt sich Ausschusschef Dirk Herber – und schiebt die Schuld auf Kollegen.

Bei einer Innenausschuss-Sitzung des Landtags in Mainz durfte der Sinziger Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) kürzlich nicht von der Situation in der Stadt nach der Flutkatastrophe berichten. Der Ausschussvorsitzende Dirk Herber (CDU) hatte Geron kein Rederecht erteilt. Nachdem Geron in einer Stellungnahme Bürokratie beklagt hatte, die ihm zufolge zur Ablehnung seines Ansinnens führte, rechtfertigte sich Herber nun gegenüber dem GA für seine Entscheidung – und schiebt die Schuld auf den Fraktionschef der Freien Wähler, Joachim Streit. „Es ist sehr bedauerlich, dass der Kollege Fraktionsvorsitzende Streit (FW) nicht in der Lage, war im Vorgespräch zum Ablauf der Sitzung zu erwähnen, dass der Bürgermeister vor Ort ist, sondern dies erst in seinem Statement erwähnt hat und mich dort aufgefordert hat, ihn sprechen zu lassen“, so Herber. Auch Bürgermeister Geron selbst habe ihm den Wunsch zu sprechen, nicht vor der Sitzung signalisiert.

Im Vorfeld hätte man die Abweichungen von der Geschäftsordnung des Landtages, die eigentlich kein Rederecht für Gäste vorsieht, zweifellos unter den Fraktionen abstimmen können, so Herber. Dieser Wunsch sei aber nicht an ihn herangetragen worden. Der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, sei an der gemeinsamen Vorbereitung der Sitzung beteiligt gewesen. Als Betroffene hätten zwei Abgeordnete in der Sitzung berichtet.

