Landratswahl im Kreis Ahrweiler : Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Ahrkreis Bereits am Nachmittag sprachen die Wahlvorstände bei der Landratswahl im Ahrkreis von einer guten Wahlbeteiligung. Viele Wähler mussten im flutbetroffenen Gebiet in großen Zelten ihre Stimme abgeben.

In den Wahlbüros des Kreises Ahrweiler zeichnete sich am Sonntagnachmittag eine gute Beteiligung ab. Unter anderem konnten die Bürger des Ahrtals im Bad Neuenahrer Rathaus ihre Stimme für einen der vier Landratskandidaten abgeben.

Im Kreis Ahrweiler ist am kommenden Sonntag Landratswahl. Vier Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Jürgen Pföhler. Der GA hat die vier Kandidaten zum Wiederaufbau an der Ahr befragt.

Landratswahl an der Ahr : Wie sich die Bewerber den Wiederaufbau nach der Flut vorstellen Im Kreis Ahrweiler ist am kommenden Sonntag Landratswahl. Vier Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Jürgen Pföhler. Der GA hat die vier Kandidaten zum Wiederaufbau an der Ahr befragt.

Viele Bürger hatte auch die Briefwahl genutzt

Vielfach nahmen die Wahlvorstände die Stimmzettel in großen Zelten entgegen. Viele Bürger hatten im Vorfeld die Möglichkeit für die Briefwahl genutzt. Aber auch im Laufe des Tages kamen noch viele in die Wahllokale. So dass die Wahlvorstände wahlweise von einer „hohen Wahlbeteiligung“ oder einer „respektablen Wahlbeteiligung“ sprachen. Der Andrang war streckenweise überschaubar, verlief aber merklich in Wellen. Am Mittag kamen viele Wähler und am Nachmittag erneut. Viele verbanden den Sonntagsnachmittagsspaziergang mit dem Gang zur Urne.