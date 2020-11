Nach Knöllchen in Remagen : Senior schlägt nach Tempoverstoß auf Blitzer ein

Remagen Ein amtlicher Blitzer-Anhänger musste die Wut eines Autofahrers ertragen. Nachdem ein 66-jähriger bei einem Tempoverstoß fotografiert wurde, schlug er zu. Die Polizei ertappte ihn auf frischer Tat.

Ein Tempo-Knöllchen von vor einigen Tagen hat einen 66-jährigen Mann so in Rage gebracht, dass er am späten Samstagabend den Blitzer-Anhänger an der B9 in Remagen zerstören wollte. Nach einem Zeugenanruf war eine Streife sofort zu dem Blitzer, der amtlich Enforcement Trailer genannt wird, ausgerückt.