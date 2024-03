Vierfach-Mord von Remagen vor 25 Jahren „Irgendetwas Schreckliches musste gerade passiert sein“

Niemals wird Heizung- und Sanitärfachmann Andy Wershofen aus Heimersheim den Anblick vergessen, der sich ihm und seinem damals 17-jährigen Azubi Thomas Beucher am 22. März 1999, einem schönen Montagmorgen im Frühling, in einer leerstehenden Remagener Villa am Rhein bot. Dort hatten die beiden Handwerker eigentlich zu arbeiten. Die Haustüre war von der Polizei versiegelt worden, nur Blicke durch ein Seitenfenster waren möglich. Überall war Blut. Gerade war die Leiche eines offensichtlich mit vielen Messerstichen getöteten 71-jährigen Mannes abtransportiert worden. „Wir wollten unsere Arbeit machen und kamen nicht in das Haus. Irgendetwas Schreckliches musste gerade passiert sein“, erinnert sich Wershofen. Wenig später die Gewissheit für die beiden Handwerker: Ihre Arbeitsstelle war ein blutiger Tatort. Neben ihrer dort deponierten Werkzeugkiste hatte gerade noch blutüberströmt eine Leiche gelegen. Halb zugedeckt mit Gipskarton, Dämm-Material und einem aufgespannten Regenschirm.