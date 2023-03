Kunstausstellung in Remagen Fantasie, Komik und eine Portion Hintersinn

„Dienen die üppigen Interieurs, in denen sich einige Tiere befinden, nicht als Indiz menschlicher Dekadenz? Sind die Menschen tatsächlich die klügere Spezies, wenn sie langfristig die Natur, die Tierwelt und ihre eigene Lebensfähigkeit zerstören?“, fragte Galerist Noebel in seiner Einführung. Denn der Salonlöwe schaut anklagend wie ein Gefangener aus dem Bild heraus und eine Giraffe vertilgt zwar Rosen aus dem wuchernden Tapetenbewuchs, blickt aber melancholisch. „Von Heimweh, Liebe und Poesie“, wie Neuerburg dieses Bild betitelte, hat das sensible Tier offenbar nie genug bekommen in dieser ihm fremden Umgebung.