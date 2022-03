Geschichte eines Freskos : Autor schreibt Buch über Apollinariskirche in Remagen

Autor schreibt Buch über Apollinariskirche in Remagen

Remagen Erhard Wacker hat ein Buch über die Apollinariskirche in Remagen geschrieben. Im Mittelpunkt steht die Geschichte eines Freskos.

Die komplette Geschichte der Apollinariskirche zu verfassen – davor schreckte Erhard Wacker zurück. Doch seit elf Jahren mit der Kulturhistorie des Apollinarisberges befasst, strebte er eine Zwischenbilanz an, die nun druckfrisch vorliegt. Wie die Biografie einer wichtigen Persönlichkeit zwar keine ganze Epoche dokumentieren kann, jedoch fundierte Einblicke vermittelt, „schildere ich in dieser Veröffentlichung die Lebensgeschichte eines Freskos auf Grundlage der vorhandenen Quellen“, so Wacker. Mit „Die Bischofsweihe des St. Apollinaris“, Band 9 der „Remagener Apollinaris Bibliothek“, zielt er auf einen „detailreichen Zeitschnitt von 1836“ bis zur Gegenwart.