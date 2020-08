Unfall in Richtung Oberwinter : Autos stoßen auf B9 in Remagen frontal zusammen

Am Mittwoch kam es zu einem Unfall in Remagen. (Symbolbild) Foto: dpa

Remagen Bei einem Unfall auf der B9 in Remagen sind am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen, die Bundesstraße war zwischenzeitlich gesperrt.

Frontal stießen am späten Mittwochnachmittag zwei Autos auf der B9 in Höhe des Ortsausgangs von Remagen in Richtung Oberwinter zusammen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam ein in Richtung Norden fahrender Autofahrer nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Eine nachfolgende in Richtung Süden fahrender Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die beiden Unfallfahrzeuge. Die Frau blieb unverletzt.