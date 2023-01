Pendlerverkehr auf der B9 : Unkelsteinbrücke bei Remagen wird Ende 2024 abgerissen

Remagen Ende 2024 wird die Unkelsteinbrücke bei Remagen abgerissen, über die zweispurig die Bundesstraße 9 führt. Ein Neubau an gleicher Stelle soll ab 2025 entstehen.

Bereits im Jahr 2021 wurde bekannt, dass es um den Zustand vieler Brücken in Deutschland schlecht steht. Das Bundesamt für Straßenwesen attestierte gut jeder zehnten Brücke in Deutschland gravierende Mängel. In Rheinland Pflalz führt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in regelmäßigen Abtänden Bauwerkskontrollen durch.

Nun ist sein Handeln auch in der Region gefragt: Bei der letzten turnusmäßigen Prüfung wurde der Unkelsteinbrücke zwischen Oberwinter und Remagen, über die die B9 die Städte Bonn und Koblenz verbindet, eine schlechte Benotung insbesondere im Bereich des Brückenüberbaus erteilt. Die vorhandenen Mängel führen schließlich dazu, dass eine Sanierung des bestehenden Bauwerkes wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist, und daher ein Ersatzneubau an gleicher Stelle vorgesehen wird. Das teilt der LBM auf Nachfrage des General-Anzeigers mit. „Die festgestellten Schäden bedeuten jedoch nicht, dass die Gebrauchstauglichkeit oder die Sicherheit der Brücke in Frage stehen“, so Birgit Tegeder, Pressesprecherin des LBM. Um bis zum vorgesehenen Abriss die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten, seien an der Brücke bereits im vergangenen Jahr einige Sofortmaßnahmen erfolgt.