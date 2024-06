Rettungskräfte im Einsatz Unfall in Oberwinter sorgt für Vollsperrung der B9

Oberwinter · Die B9 in Oberwinter ist am Donnerstagnachmittag voll gesperrt. Grund ist ein Verkehrsunfall. In eine Fahrtrichtung staut es sich besonders.

20.06.2024 , 16:43 Uhr

In Oberwinter gab es einen Verkehrsunfall mit Personenschaden. Foto: dpa/Monika Skolimowska





In Oberwinter ist die Bundesstraße 9 derzeit voll gesperrt. Laut der Polizeidirektion Mayen ist der Grund ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Vor Ort sind Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Hintergründe zum Unfall sind bislang noch nicht bekannt. Speziell von Bad Godesberg in Fahrtrichtung Remagen staut es sich bis zur Landesgrenze hinter Mehlem. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)