Umbau geplant : Badesaison im Freizeitbad Remagen endet mit Spitzenzahlen

Sonne, Spiel und Spaß im kühlen Nass: Das Freizeitbad in Remagen ist seit 1974 in Betrieb und soll nun aufwendig saniert werden. Foto: ahr-foto

Interview Remagen Nach einer erfolgreichen Badesaison soll das in die Jahre gekommene Freibad in Remagen umfangreich umgebaut werden. Bürgermeister Björn Ingendahl will dazu eine neue Sanierungsstudie auf den Weg bringen. Bei der Finanzierung des Umbaus erhofft er sich Hilfe.