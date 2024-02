Bürgerversammlung in Remagen Bahnlärm: Alternative Bahnlinie ist nicht in Sicht

„Vielen steckt wohl noch die Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Narrenzunft am Wochenende in den Knochen“, meinte Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl und ließ seinen enttäuschten Blick über viele leere Plätze im Oberwinterer Gemeindehaus schweifen. Der Stadtchef hatte zum Dialog mit der Bahn zum Thema Bahnlärm eingeladen. Ein Thema, das zwischen Remagen und der Landesgrenze in Rolandswerth eigentlich von großer Bedeutung ist. Nicht nur für die linksrheinisch lebenden Menschen in Bad Breisig, Oberwinter oder Rolandseck, auch für die Anwohner, die rechtsrheinisch zwischen Linz und Königswinter zuhause sind. Schließlich lebt man dort als Mittelrheintal-Bewohner an den meistbefahrenen Güterbahnstrecken zwischen Genua und Rotterdam. Insbesondere nachts leiden die Menschen unter dem stark steigenden Zugverkehr.