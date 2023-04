Unfall in Brohl-Lützing Müllfahrzeug klemmt Mitarbeiter ein und verletzt ihn schwer

Gegen 12.50 Uhr am Mittwochmittag wurden die Rettungskräfte in Brohl-Lützing alarmiert. Ein 57-jähriger Mitarbeiter des städtischen Entsorgungsunternehmens wurde von einem Müllfahrzeug eingeklemmt und erlitt dabei schwere Verletzungen am Bein. Mittlerweile befindet sich der Mann in einem nahe gelegenen Krankenhaus.