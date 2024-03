Feierlichkeiten am 7. März Das Friedens-Vermächtnis der Brücke von Remagen

Es ist ein bewegendes Vermächtnis: „Lasset uns jeden Tag mit Herz und Verstand für den Frieden arbeiten. Beginne jeder bei sich selbst.“ Das hatte der vor zwei Jahren im Alter von 93 Jahren verstorbene ehemalige Remagener Bürgermeister und Initiator des in den Pfeilern der „Brücke von Remagen“ untergebrachten Friedensmuseums, Hans Peter Kürten einst formuliert. Die für den Ausgang des Zweiten Weltkrieges so wichtige Brückenverbindung war am 7. März 1945 von der 9. US-Panzerdivision zu deren Überraschung unzerstört vorgefunden worden und wurde erobert. Die Wehrmacht hatte zuvor mehrfach versucht, die strategisch so wichtige Brücke zu zerstören – ohne Erfolg. „Vielleicht ist so der Abwurf einer Atombombe über Deutschland verhindert worden“, meinte Kürten kurz vor seinem Tod zum General-Anzeiger. Der Krieg wurde durch den nun möglich gewordenen Vor- und Durchmarsch der Alliierten entscheidend verkürzt.