Zwischen Remagen und Erpel Geplante Hängebrücke über den Rhein stößt auf Widerstand

„Wir wollen jetzt unsere Hausaufgaben zu Ende machen“, sagte Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung. Allerdings: Bei den „Hausaufgaben“ zogen SPD und weitere Ratsvertreter nicht mit. Ging es doch um eine Arbeit, die in ihren Auswirkungen und ihrem Nutzen strittiger kaum sein könnte. Die Befürworter einer Rad- und Fußgängerbrücke über den Rhein von der Römerstadt in die kleine rechtsrheinische Ortsgemeinde Erpel bekommen plötzlich Gegenwind.