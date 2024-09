Detektive und Tiere Wie man Kinder heutzutage zum Lesen bekommt

Erst viel lesen, dann dafür sogar einen Preis bekommen – für 62 Kinder wurde dieser Traum in den Ferien wahr. Sie haben erfolgreich am Lesesommer in der Evangelischen Öffentlichen Bücherei Remagen teilgenommen. Seit diese Aktion 2008 vom Land Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen wurde, nimmt auch die Bücherei in Remagen daran teil, berichtet Helene Schäuble, Teil des Leitungsteams. Wie man Kinder zum Lesen motiviert, weiß sie daher genau. Und auch, welche Bücher vorrätig sein sollten.