Demonstrationen : Bunter „Tag der Demokratie“ in Remagen trifft auf Gewalt gegen Polizisten

Bunter „Tag der Demokratie“ in Remagen trifft auf Gewalt gegen Polizisten

Remagen In Remagen hat das „Bündnis Remagen für Frieden und Demokratie“ am „Tag der Demokratie“ friedlich gegen Rechtsextremismus demonstriert. Zu Zwischenfällen kam es, als Linksautonome versuchten, einen „Trauermarsch“ von Rechten zu stören.

Die Corona-Pandemie erlaubte zwar kein Volksfest wie in den letzten Jahren. Die Organisatoren vom „Bündnis Remagen für Frieden und Demokratie“ bewiesen mit ihrem „Tag der Demokratie“ nahe der Hochschule Remagen dennoch einige Kreativität in ihrem Protest gegen die Rechtsextremen. Diese versammelten sich mit 90 Personen um die Mittagszeit zu ihrem sogenannten „Trauermarsch“ in Richtung der Kapelle der Schwarzen Madonna. Kurz vorher waren auch 400 Linke mit ihrem Protest gestartet.