Kreis Ahrweiler : Mann landet bei Flucht vor der Polizei im Rhein und wird vermisst

Brohl-Lützing Ein bislang unbekannter Mann machte sich an einem Auto im Kreis Ahrweiler zu schaffen, floh, verursachte einen Unfall und lief dann in den Rhein. Dort wurde er abgetrieben und wird derzeit vermisst.

Im Kreis Ahrweiler ist ein Mann auf der Flucht vor der Polizei im Rhein gelandet und von der Strömung fortgerissen worden. Am Freitagmorgen machte sich der Unbekannte gegen 7.45 Uhr im Ortsteil Burgbrohl an dem Fahrzeug eines Zeugen zu schaffen. Dieser beobachtete laut der Polizei Mayen den Mann dabei und verständigte die Einsatzkräfte. Als der mutmaßliche Täter dies bemerkte, floh er in einem Auto in „schneller Fahrt“ auf der B9 in Richtung Brohl-Lützing.