Campingplatz in Rolandswerth : Plan für Parkplätze soll Chaos am Siebengebirgsblick beenden

Rolandswerth Der Campingplatz Siebengebirgsblick in Rolandswerth ist Fluch und Segen zugleich: Je mehr Besucher kommen, desto größter ist das Chaos. Der Bau von Parkplätzen soll nun Abhilfe schaffen.

Der unmittelbar am Rhein gelegene Biergarten und Campingplatz Siebengebirgsblick in Remagen-Rolandswerth entwickelte sich in den vergangenen Jahren zum Fluch und Segen zugleich. Für viele galt der idyllische Biergarten mit seiner Schlichtheit und seinen schönen Ausblicken als besonderer Geheimtipp, der allerdings auch auswärtige Gäste anzog, die den kleinen Ort bei schönem Wetter mit ihren Fahrzeugen regelmäßig zuparkten. Der von den an- und abfahrenden Biergartenbesuchern verursachte Lärm kam für die Anlieger erschwerend hinzu. Zudem schien die für die Außengastronomie auch tatsächlich erlaubte nutzbare Fläche nicht klar definiert. Nun will die Stadt mit Hilfe eines Bebauungsplans für mehr Ordnung sorgen. Gekauft hat das Areal ein in der Römerstadt bekannter Name: Peter Soliman. Dem Unternehmer gehört die nahe gelegene Insel Nonnenwerth, auf der er den Betreib des dortigen Gymnasiums zum Ende des vergangenen Schuljahres einstellte.