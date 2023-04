Krankenhaus Remagen David Medick löst Michael Neubrand als Chefarzt der Inneren Medizin ab

Dennoch sieht er das Remagener Krankenhaus gut aufgestellt, auch im Zusammenwirken mit den benachbarten Krankenhäusern, vor allem dem in Bad Neuenahr. „Der wirtschaftliche Druck ist riesig, aber der entsteht nicht durch uns gegenseitig, sondern durch die Gegebenheiten, die Politik und sachliche Notwendigkeiten. Das Wichtigste ist deshalb der Respekt voreinander und das Gespräch mit den Kollegen“, ist Tillmann überzeigt, dass sich die Häuser im Kreis Ahrweiler trotz allem Wettbewerb gut ergänzen. Die Gefahr, dass das Remagener Krankenhaus in absehbarer Zeit geschlossen würde, sieht er jedenfalls nicht. „Zumal die rheinland-pfälzische Landesregierung in den vergangenen Jahren Millionen hier investiert hat, in einen neuen OP-Saal und die neue Endoskopie-Abteilung in Remagen, in die neue Intensivstation in Linz mit 18 Betten und den neuen OP.“