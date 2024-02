Kundgebung in Remagen Demonstranten zeigen klare Kante gegen Rechtsextremismus

Das Bündnis setzte damit einen kreisweiten Veranstaltungsreigen gegen Rechtsextremismus fort. Besonders im Fokus: die in Deutschland immer stärker werdende AfD, die – so die Befürchtung – die Verfassung und die in ihr verankerten Grundrechte in Gefahr bringen könnte. Auch gedachte man in Remagen des zweiten Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine. „Wir gedenken der vielen Opfer auf beiden Seiten des Krieges und rufen die Verantwortlichen dazu auf, endlich alles zu tun, um den Krieg zu beenden und Frieden zu schließen“, sagte Karin Keelan, eine der Organisatorinnen der Kundgebung.