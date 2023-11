Tag der Demokratie Die Demokratie steht in Remagen im Blickpunkt

Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf, heißt es. In Remagen will man nicht schlafen, sondern angesichts der gesellschaftspolitischen Entwicklung hellwach sein. Am Samstag, 18. November, will man in der Römerstadt den „Tag der Demokratie“ feiern, einen Tag, der deutlich machen soll, dass braun-rechtes Gedankengut keinen Platz in der bunten Hochschulstadt hat.