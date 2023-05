Feier zum 25. Jubiläum mit Studieninfotag in Remagen „Die Millionen für den Rhein-Ahr-Campus haben sich gelohnt“

So auch Minister Hoch. Sein Ministerium habe sich auf die Fahnen geschrieben, Wissenschaft und ihre Funktionsweisen so weit wie möglich anschaulich aufzuzeigen. Dies gelinge in Remagen besonders gut, erklärte der aus dem benachbarten Andernach stammende SPD-Politiker. Die Angliederung an die Koblenzer Hochschule erzeuge glückliche Synergien. „Wir werden weiter die nötigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Hochschularbeit im Land sichern“, versprach Hoch. Insbesondere gelte es, in englischer Sprache gehaltene Angebote vorzuhalten, was Zuwanderern eine Ausbildung erleichtere und deutschsprachigen Studienabgängern auch Türen außerhalb des deutschsprachigen Raums eröffneten. „Der Hochschulstandort Remagen wird seine Attraktivität behalten“, zeigte sich Minister Hoch überzeugt. Nicht zuletzt, weil dort auch ein Akzent auf „digitalen Elementen“ liege.