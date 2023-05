Arp-Museum Die Strahlkraft des Avantgarde-Künstlerpaares ist ungebrochen

„Uns ist es wichtig, diesen Tag generationenübergreifend zu feiern“, sagte Museumsdirektorin Julia Wallner, die seit vergangenem Sommer an der Spitze des Hauses steht. Das gelang. Alle Altersgruppen waren beim großen Museumsfest vertreten. Erstmals seit Eröffnung des Museums wird das Wirken der beiden Künstler übrigens gleichberechtigt in einer dauerhaft präsentierten Sammlungsausstellung gewürdigt. Der gesamte Kosmos, in dem sich Hans Arp und Sophia Tauber-Arp bewegten, wurde ausgerollt. Gerne tauchte man in ihn ab.