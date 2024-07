Konstituierende Ratssitzung in Remagen Ehefrau von ehemaligem Bürgermeister nun Erste Beigeordnete

Nachdem die Hauptsatzung der Stadt sowie die Geschäftsordnung des Rates als erste Amtshandlungen des Gremiums verabschiedet waren, wurden die Beigeordneten gewählt. Die CDU-Fraktion schlug Andrea Georgi vor. Die 61-jährige Ehefrau des langjährigen Remagener Bürgermeisters Herbert Georgi erhielt 22 Ja-Stimmen, neun Ratsmitglieder stimmten gegen die Kripperin, die dem Stadtrat seit einer Legislaturperiode angehört. Volker Thehos (Grüne) war in den vergangenen fünf Jahren bereits Beigeordneter der Stadt. Er erhielt am Montagabend 23 Ja-Stimmen bei acht Nein-Stimmen. Für die FBL war Rita Schäfer ins Rennen gegangen. Die 1971 im Iran geborene Remagenerin wurde mit 18 Ja-Stimmen bei 13 Nein-Stimmen vom Stadtrat zur Beigeordneten gewählt. Alle drei Beigeordneten legten ihre bei der Kommunalwahl gewonnenen Ratsmandate nieder, sodass Nachrücker in den Stadtrat aufrücken können.