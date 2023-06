Großeinsatz mit Hubschrauber Polizei sucht entflohenen Straftäter in Remagen

Remagen · In Remagen wird seit den Mittagsstunden am Samstag nach einem entflohenen Straftäter gesucht. Der Mann war im Bereich Krankenhaus geflohen und wird noch in der Nähe vermutet.

10.06.2023, 17:25 Uhr

Die Polizei sucht im Bereich Remagen nach einem entflohenen Straftäter. Foto: dpa/Fabian Strauch





In Remagen sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem flüchtigen Straftäter. Der Mann ist den Beamten im Bereich Krankenhaus in Remagen entkommen und wird immer noch im näheren Umkreis des Krankenhauses vermutet. Es ist auch ein Hubschrauber im Einsatz, der die Suche aus der Luft unterstützt. Der Flüchtige wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa. 30 Jahre alt, kurze Haare, Geheimratsecken, Bartträger, bekleidet mit einer schwarzen Boxershorts und einem schwarzen T-Shirt. Polizei bittet um Hinweise Die Polizei bittet die Bevölkerung, in Remagen und Umgebung keine Anhalter mitzunehmen. Verdächtige Beobachtungen oder mögliche Erkenntnisse zu der flüchtigen Person können der Polizei Remagen unter 02642-9382-0 gemeldet werden.

(ga)