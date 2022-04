Kranzniederlegung in Remagen : Erinnerung an das Unglück vor der „Schwarzen Madonna“

Ukrainische Studentin aus Remagen : „Ich trage meine Heimat im Herzen“ Seit drei Jahren lebt die Ukrainierin Natalia Obikhod in Deutschland, studiert mittlerweile am RheinAhrCampus in Remagen. Vom Krieg in ihrer Heimat ist auch ihre Familie betroffen. Auch wenn es ihr zusetzt, klärt sie an ihrer Hochschule über die Ereignisse im Kriegsgebiet auf und setzt sich für Geflüchtete ein.