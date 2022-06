Wissenschaft und Politik im Dialog : Erkenntnisse aus der Flutkatastrophe an der Ahr ziehen

Für Bürger im Kreis Ahrweiler

Um Daten sammeln zu können, führt „KAHR“ in den kommenden Wochen eine Befragung unter den Betroffenen im Ahrtal durch. Mithilfe eines Online-Fragebogens sollen sie dabei ihre Eindrücke und Erfahrungen zu den Themen Flutschäden, Wiederaufbau und Vorsorge gegenüber Extremereignissen schildern. Für die Befragung hat „KAHR“ einen Online-Fragebogen entwickelt. Rund 5000 Bürger im Kreis Ahrweiler werden in den kommenden Wochen angeschrieben und erhalten einen Zugangscode, der die Teilnahme an der Online-Umfrage ermöglicht. Es ist möglich, den Fragebogen über einen Link oder QR-Code auf dem Anschreiben online auszufüllen oder per E-Mail anzufordern. Die Befragung nimmt rund 30 Minuten in Anspruch und ist bis zum 20. Juli 2022 möglich. Informationen zur Online-Umfrage des wissenschaftlichen Projekts erteilt Charlotte Burggraf unter 02641/975475 oder per E-Mail an charlotte.burggraf@kreis-ahrweiler.de. mji