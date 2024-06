Neue Kläranlage bei Remagen Experten: Neue Kläranlage riecht nicht und hat keinen Einfluss aufs Klima

Zuläufe und Bearbeitungsbecken würden weitgehend abgedeckt und abgesaugt. Diese abgesaugte Luft werde zudem behandelt, hieß es in der gut besuchten Einwohnerversammlung in der Remagener Rheinhalle. So ganz trauten die dort versammelten einhundert Bürger den beschwichtigenden Worten jedoch nicht. Je nach Windrichtung und Windstärke wird schon befürchtet, dass es zu Geruchsbelästigungen kommen könnte. Martin Hoffmann, Werksleiter des Abwasserbetriebes, wies darauf hin, dass nahe des zwischen Sinzig und Remagen gelegenen Verteilers an der B9 Deutschlands modernstes Klärwerk entstehen soll. Es sei Dank eingesetzter hochmoderner Technik nicht davon auszugehen, dass es zu Belästigungen und unzumutbaren Beeinträchtigungen komme, argumentierte Hoffmann.