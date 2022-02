Rheinfähre Rolandseck : Fähre und Frachtschiff stoßen auf dem Rhein zusammen

Remagen Auf Höhe des Fähranlegers Rolandseck sind am Freitagmorgen auf dem Rhein die Fähre und ein Frachtschiff kollidiert. Beide Schiffe wurden dabei beschädigt.

Das Frachtschiff weist ein Loch an seiner Längsseite auf. Der Frachter ist zwar leer, hatte aber zuvor Treibstoff geladen. Laut Polizei wurde der Frachter noch nicht entgast, sodass die Möglichkeit besteht, dass Gefahrenstoff austritt. Allerdings, so die Polizei, sei die Gefahr nicht hoch.

Das 125 Meter lange Schiff wird noch länger auf Höhe des Fähranlegers liegen bleiben müssen. Da es jedoch nicht in der Fahrrinne des Rheines liegt, wird es den Schiffsverkehr nicht einschränken. Die Fähre Rolandseck hat ihren Betrieb vorerst eingestellt. Sie wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Fähre muss nun zur Werft gebracht und repariert werden. So lange wird es keinen Fährbetrieb geben. Nähere Informationen will der Betreiber am Montag bekanntgeben.