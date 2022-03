Verkehrsdebatte in Remagen : FDP lehnt städtisches Blitzer-Auto ab

Remagen Die Städte Remagen und Bad Bresig wollen Raser in Eigenregie stellen. Nun regt sich Widerspruch in den Reihen der FDP: Nur die Polizei soll auch künftig Jagd auf Temposünder machen dürfen.

Die Überlegung, den fließenden Verkehr in Bad Breisig und Remagen selbst überwachen zu wollen, löst bei der FDP Kopfschütteln aus: „Manches überlässt man besser den Profis“, meinten die Liberalen zu der Idee, beide Städte könnten gemeinsam einen Zweckverband bilden und ein gemeinsames mobiles Blitzgerät zur Jagd auf Temposünder beschaffen. Die Kosten seien viel zu hoch, der Effekt viel zu gering, hieß es aus Remagen. Losgelöst davon wird auch die grundsätzliche Notwendigkeit der Überwachungsmaßnahme stark in Zweifel gestellt: Es werde nämlich nur selten schneller als Tempo 50 gefahren. Das gesamte Vorhaben der beiden Städte sei „überdimensioniert und völlig überzogen“.

Innenministerium muss Vorschlag abnicken

Sollte es dazu kommen, dann müssen die beiden Rheinstädte vier Vollzeitstellen und eine Bußgeldstelle einrichten sowie natürlich die Blitzanlage kaufen. Kosten im ersten Jahr: rund eine halbe Million Euro. In den Folgejahren wird mit Aufwendungen von je 200.000 Euro an Personal- und Bürokosten gerechnet. Rechnet man die durch Temposünder in die Kasse gespülten Einnahmen dagegen, kalkuliert man zumindest in Bad Breisig mit einem leichten Überschuss. Grund ist der seit vergangenem November geltende, neue Bußgeldkatalog, der von Rasern ein starkes Nervenkostüm und ein dickes Portemonnaie abverlangt.

Messprotokolle sprechen gegen die Neuanschaffung

Auch gebe die von der Polizei vorgelegte Unfallstatistik die Übertragung der Aufgabe auf die Kommunen nicht her. „Wir haben keine sicherheitskritischen Hotspots in Remagen“, unterstrich der Vorsitzende der Remagener FDP, Marc-Andreas Giermann. Es gebe geeignetere Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in Remagen und Bad Breisig als den Kauf eines Blitzer-Autos und die Schaffung von vier Vollzeit-Stellen, ergänzte das Remagener FDP-Ratsmitglied Christina Steinhausen. Zudem habe man festgestellt, dass sich die Verkehrssicherheitslage in den vergangenen Jahren keineswegs verschlechtert habe. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall. Die FDP regte stattdessen an, sich verstärkt den wesentlich häufiger auftretenden Unfallursachen wie Betäubungsmittelmissbrauch und Unfällen von Fahranfängern sowie Senioren anzunehmen.