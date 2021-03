Einsatz der Feuerwehr : Vier Autos brennen auf Firmengelände in Bad Breisig

In Bad Breisig haben in der Nacht auf Mittwoch vier Autos gebrannt. Foto: dpa

Bad Breisig In der Nacht auf Mittwoch sind auf dem Gelände einer Kfz-Firma in Bad Breisig vier Autos in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude der Firma verhindern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht auf Mittwoch haben auf dem Gelände einer Kfz-Firma in Bad Breisig mehrere Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei wurde gegen 2.30 Uhr über den Brand in der Gartenstraße informiert. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, konnte das Übergreifen der Flammen auf die Firmenhalle nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte verhindert werden. Bei dem Feuer wurden vier Fahrzeuge beschädigt, der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in der Nacht möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Remagen in Verbindung zu setzen.

(ga)