Feuer in Bad Breisiger „Vier Jahreszeiten“ : Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhinderte größeren Hotelbrand

Symbolbild. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Bad Breisig Am Sonntagnachmittag ist in dem Bad Breisiger Hotel „Vier Jahreszeiten“ ein Büroraum in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.



Gegen 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr in Bad Breisig alarmiert. Laut Einsatzleitung war ein Büroraum in dem Hotel „Vier Jahreszeiten“ in Brand geraten. Dieser befindet sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Die Ursache sei nach jetzigem Kenntnisstand noch unklar.

Durch das schnelle Vorgehen der Löschkräfte konnte nach Angaben der Feuerwehr ein wahrscheinliches Übergreifen des ausgebrochenen Feuers auf andere Räume des Hotels verhindert werden.

Eine Person wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

(ga)