Rettungswesen in Sinzig und Remagen : Eine Drehleiter für zwei Feuerwehren

Die Feuerwehren von Sinzig und Remagen nutzen künftig gemeinsam einen Drehleiterwagen. Unser Foto zeigt die alte Drehleiter beim Einsatz in Löhndorf auf dem Hubertushof. Foto: ahr-foto

Remagen/Sinzig Remagen und Sinzig setzen bei der Feuerwehr auf gute Nachbarschaft. Gemeinsam schaffen sie nun einen Drehleiterwagen an.



Die Nachbarstädte Remagen und Sinzig werden eine gemeinsame Drehleiter für ihre Feuerwehren beschaffen. Nach der Feuerwehrverordnung des Landes hat die Stadt Sinzig grundsätzlich ein „Hubrettungsfahrzeug“ als Mindestbedarf vorzuhalten, damit Menschenleben im Bedarfsfalle auch aus größeren Höhen gerettet werden können. Derzeit wird die Barbarossastadt im Einsatzfall von der Drehleiter der Stadt Remagen bedient, was statthaft ist, da das Fahrzeug in wenigen Minuten auch in Sinzig an einem etwaigen Einsatzort sein kann.

Dieses Fahrzeug wurde 2007 in interkommunaler Zusammenarbeit mit den Städten Remagen und Sinzig sowie der Verbandsgemeinde Bad Breisig gemeinsam beschafft, nachdem der Innenminister grünes Licht für die Drehleiter-Partnerschaft erteilt hatte. Über die Verwendung des Fahrzeuges, die Wartung, Pflege und die laufende Unterhaltung wurde seinerzeit eine Vereinbarung mit den Kommunen geschaffen: Die Kosten wurden gedrittelt. Das galt auch für die alle zehn Jahre anfallende, kostenintensive Grundüberprüfung, für die zuletzt im Jahre 2017 satte 68.000 Euro fällig wurden. 2027 steht eine solche Revision erneut an. Sinzig und Remagen rechnen mit dann noch höheren Kosten. Damit soll Schluss sein, nun soll ein neues Fahrzeug her.

Stadt Remagen trägt laufende Kosten

Alle mit dem laufenden Unterhalt verbundenen Kosten - einschließlich Ausbildung und Schulung von Personal - trägt die Stadt Remagen. In der Römerstadt steht eine Neubeschaffung nun nicht mehr für – wie eigentlich vorgesehen – 2027, sondern bereits ab 2023 an. „Nach Rücksprache mit der Feuerwehr Remagen wird eine vorzeitige Ersatzbeschaffung empfohlen, um einen höheren Wiederverkaufswert für die alte Drehleiter zu erzielen. Wir werden einen anteiligen Verkaufserlös erhalten“, berichtete Bürgermeister Andreas Geron in der jüngsten Ratssitzung der Stadt Sinzig. Die Wehrleitungen in Remagen und Sinzig hatten sich für eine Fortsetzung der Drehleiter-Partnerschaft ausgesprochen. Bad Breisig indes möchte aussteigen. Die Verbandsgemeinde verfügt inzwischen über eine eigene Drehleiter.