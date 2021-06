Suche nach mutmaßlichem Autodieb und Unfallverursacher : Flüchtender springt in den Rhein und wird seither vermisst

Die Rettungskräfte suchen im Rhein nach dem mutmaßlichen Autodieb und Unfallverursacher, der auf der Flucht vor der Polizei ins Wasser gesprungen war. Foto: Martin Gausmann

Brohl-Lützing/Remagen Ein Mann hat in Burgbrohl am Freitagmorgen offenbar versucht, ein Auto zu entwenden. Als der Eigentümer dies bemerkte, flüchtete der Unbekannnte – und stürzte sich in den Rhein. Mit einem Großaufgebot suchten Polizei und Rettungskräfte nach ihm.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uta Effern-Salhoub

Gegen 7.45 Uhr am Freitagmorgen beobachtete nach Polizeiangaben ein Zeuge in Burgbrohl, wie sich ein Unbekannter an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. Noch während der Zeuge die Polizei verständigte, bemerkte der mutmaßliche Täter, dass er aufgefallen war und flüchtete in schneller Fahrt in Richtung Brohl-Lützing/B 9.

Praktisch zeitgleich mit der ersten Wahrnehmung durch eine auf der Anfahrt befindlichen Streife der Polizei Remagen, verursachte der Flüchtende auf der Bundesstraße 9 in Brohl-Lützing m Bereich des Bahnübergangs einen Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, die beteiligten Fahrzeuge wurden laut Polizei erheblich beschädigt.

Der nach wie vor unbekannte Mann setzte seine Flucht nun zu Fuß in Richtung Rhein fort. Nach gesichertem Informationsstand der Polizei ging beziehungsweise lief der Mann ohne zu zögern ins Wasser und wurde sofort von der starken Strömung erfasst.

In der Folge wurde der Mann von mehreren Zeugen hilflos und offensichtlich in erheblichen Schwierigkeiten im Rhein treibend gesehen. Die Polizei Remagen leitete umgehend einen umfangreichen Such- und Rettungseinsatz ein, in den neben Einsatzkräften an Land auch zwei Hubschrauber, Feuerwehrboote sowie die Wasserschutzpolizei eingebunden waren.