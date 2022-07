Ausstellung „#AHRt“ : Flutbetroffene Künstler stellen im Arp Museum aus

Remagen Im Arp Museum in Remagen stellen flutbetroffene Künstler aus der Region in der Ausstellung „AHRt“ aus. Zu sehen sind bis zum 24. Juli unter anderem Arbeiten, die die Flut gezeichnet, aber nicht zerstört hat.

Im Arp Museum im historischen Bahnhof geschieht Ungewöhnliches: Flutbetroffene Künstler des Ahrtals stellen aus, für deren Stipendien das Kultur-Büro Rheinland-Pfalz per Crowdfunding mehr als 100.000 Euro sammelte. Zusammen mit Galerist Marcus Diede entstand die Schau „#AHRt“ (bis 24. Juli, von 11 bis 18 Uhr, außer montags), deren Besucher an den Ausstellungstagen um 17 Uhr auch die Künstler erleben können.

Zu sehen sind Arbeiten, die die Flut gezeichnet, aber nicht zerstört hat, wie jene Holzschnitt-Druckplatte von Kulturstreiterin Angelika Furth, die Helfer als improvisierte Türfüllung nutzten, oder Gudrun Hermens Landschaft in Ölpastell, in die hochkant aufgestellt die braune Brühe suppte. Verlorenes blitzt auf. Blaue Schilder liegen am Boden: Bikini-Beach, Ho Chi Minh Pfad und andere sind Ortsnamen gewesen im vernichteten „Kunst- und Wildgehege Hep“ zwischen den Bahngleisen und der Ahr bei der Heppinger Brücke, das Gregor Bendel über Jahre künstlerisch entwickelte und belebte. Nur Pläne und ein Film blieben.