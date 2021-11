Strecke zwischen Remagen und Ahrweiler : Viele Ausfälle auf der Strecke der wiedereröffneten Ahrtalbahn

Update Ahrtal Nachdem die Ahrtalbahn vier Monate nach der Flut am Montag endlich wieder in Betrieb genommen wurde, fällt sie auf dem Streckenabschnitt zwischen Remagen und Ahrweiler auch schon wieder aus - zumindest teilweise. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

Die meisten Menschen scheinen sich vorab über ihre Verbindungen zu informieren, denn eine große Menge wartender Reisender ist am Bahnhof in Remagen nicht zu finden. Im Zug RB 30 um 11:11 Uhr sitzt ein Paar aus Oberwinter, das zum Wandern an die Ahr fährt. Die Dame ist froh darüber, dass sie überhaupt wieder mit dem Zug nach Ahrweiler fahren kann. Was sie verwundert, ist die fehlende Kommunikation der Bahn. Der Zug in dem sie sitzt, wird nicht an der Anzeigentafel angezeigt, und auch Informationen zum Schienenersatzverkehr habe sie am Bahnhof nicht finden können. Für Pendler und Schüler, die in den letzten Monaten von den eingesetzten Bussen abhängig gewesen waren, sind die Informationen zu Abfahrtsorten und -zeiten vielleicht bekannt, doch vor Ort sind weder am Bahnhof in Remagen noch in Bad Bodendorf ausreichend Hinweise zu finden.