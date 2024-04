Aktion der Hinterbliebenen der Flutkatastrophe 135 stumme Zeugen sind auf dem Rhein unterwegs

In einer symbolischen Aktion lassen Opferangehörige an diesem Samstag die 135 Toten der Ahrtal-Flutkatastrophe auf dem Rhein von Remagen nach Mainz fahren. Wie die Eheleute Ralph und Inka Orth, die in der Flutnacht ihre Tochter Johanna verloren, und ihr Rechtsbeistand Christian Hecken berichteten, werden 135 Puppen des Installationskünstlers Dennis Meseg in aller Frühe auf einem Personenschiff ihre Reise in die Landeshauptstadt antreten.