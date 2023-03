Philosophie im Forum Zukunft : Wenn die Currywurst zur philosophischen Frage wird

Remagen Markus Gabriel, einer der gefragtesten Philosophen der Gegenwart, war zu Gast bei „Forum Zukunft“ des Sinziger Rhein-Gymnasiums. Wegen Flutschäden wich man in das Audimax des RheinAhrCampus in Remagen aus. Der große Denker aber wich wirklich keiner Frage aus.

„Wir laden die Referenten nicht zu einem bestimmten Thema ein. Sie sprechen über das, was ihnen am Herzen liegt“, erklärte Klaus Karpstein, Initiator der Reihe, vor geschätzt 200 Schülern, Schulangehörigen und Interessierten. Markus Gabriel ist Vorsitzender des Internationalen Zentrums für Philosophie in Bonn. Er lehrt in Bonn und Hamburg, hat dies auch schon in New York, Paris und Lissabon getan. Doch begrüßte Karpstein den gebürtigen Remagener, aufgewachsen in Sinzig und mit seiner Frau und zwei Töchtern in Bonn lebend, zum „Heimspiel“.