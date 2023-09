Eröffnung in Remagen Galerie Bassi: Comeback mit einer großen Ausstellung

Rosemarie Bassi

Rosemarie Bassi hat ihre erste Galerie 1979 im Rolandshof in Rolandseck eröffnet. Die gebürtige Österreicherin war nach Aufenthalten in Hongkong und Rom mit ihrem Ehemann und den fünf Kindern 1974 an den Rhein gezogen. 1990 kaufte sie die Villa Rolandseck, wo sie auch lebten, und etablierte dort das Europäische Kulturzentrum. Seitdem zeigt die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande Arbeiten nationaler und internationaler Künstler mit Schwerpunkt Gegenwartskunst und gibt auch Seminare für Künstler. Sie selbst studierte an der Universität für Angewandte Kunst und an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, zuletzt als Meisterschülerin von Albert Paris Gütersloh, und danach auch Aquarell bei Oskar Kokoschka. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie 2010 mit der Galerie nach Remagen.

Die Ausstellung „Ieri oggi domani sempre“ in der Galerie Rosemarie Bassi an der Marktstraße 109 gegenüber dem Remagener Rathaus ist bis Mitte November zu sehen. Geöffnet ist sie mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Jeden Sonntag ab 15 Uhr bietet die Galeristin Führungen durch die Schau an. Zum Künstlergespräch mit Ralf Kosmo und Van Son Le lädt sie für Sonntag, 22. Oktober, um 16 Uhr ein.