In Koblenz vor Gericht Erst Auto geklaut, dann Geldautomaten gesprengt

Vor dem Landgericht in Koblenz werden gleich zwei Tatvorwürfe gegen einen 41-Jährigen verhandelt. So soll er Anfang Januar 2023 mit mindestens zwei weiteren Personen in eine Kfz-Werkstatt in Remagen eingebrochen sein. Dort soll die Gruppe neben wertvollen Werkzeugen auch Kfz-Kennzeichen und zwei Fahrzeuge gestohlenen haben: einen Audi A4 und einen VW-Lieferwagen. In der folgenden Nacht sollen sie den Audi dann als Fluchtfahrzeug bei einer Automatensprengung in Sinzig genutzt haben. Ein Tatvorgang, der Ermittlern aus anderen Fällen in NRW bekannt ist.