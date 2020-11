Baumfällungen in Remagen : Grüne beklagen Kahlschlag am Remagener Bahndamm

Remagen Die Remagener Grünen beklagen einen „kompletten Kahlschlag“. Gemeint sind die Baumfällungen am Bahndamm an der Geschwister-Scholl-Straße in Remagen, die laut Grünen im Auftrag der Deutschen Bahn AG (DB) durchgeführt worden sind.

Vorausgegangen ist nach Angaben der Grünen-Stadtratsfraktion seit mehr als 25 Jahren ein „endloses Hin und Her“ um die alten Bäume am Bahndamm an der Geschwister-Scholl-Straße zwischen der Grünen-Fraktion, Stadtverwaltung und DB. Die DB habe die wertvollen Bäume über Jahre nicht oder völlig unzureichend gepflegt. Nahezu jährlich hätten die Grünen in Anfragen in den städtischen Ausschüssen und in Aufforderungen an die Verwaltung gefordert, die DB an ihre Verpflichtung zu erinnern, sich um die Bäume zu kümmern. Manchmal mit einem kleinen Erfolg: Dann habe die Bahn AG auf Drängen der Stadt reagiert und „hier und dort ein paar Äste symbolisch“ beschnitten – vor allem indes zur Sicherung der Stromleitungen der Schienen.