Austausch mit Schülern : Günter Wallraff kommt spektakulär mit dem Kajak nach Nonnenwerth

Nonnenwerth Der berühmte Investigativjournalist Günter Wallraff hat der Insel Nonnenwerth einen Besuch abgestattet. Dem dortigen Gymnasium droht die Schließung.

Besuch mutmaßlich nicht erlaubt

Wallraff bezog bereits in der Vergangenheit zum Schulerhalt Stellung. „Nonnenwerth ist mir nicht nur als idyllische Insel bekannt, an der ich auf meinen Kayak-Fahrten auf dem Rhein immer wieder vorbeikomme – sondern auch das auf der Nonnenwerth angesiedelte, traditionsreiche Gymnasium ist mir schon seit vielen Jahren ein Begriff. Es ist eine vorbildliche und unbedingt erhaltenswerte rheinische Institution“, so Wallraff in einer Anfang des Jahres veröffentlichten Stellungnahme.