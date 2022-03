Gymnasium auf Nonnenwerth : Stadt Remagen erwägt Minderheitsbeteiligung

Remagen Die Stadt Remagen erwägt eine Minderheitsbeteiligung an dem vor dem Aus stehenden Gymnasium auf Nonnenwerth. Dazu will die Stadt Gespräche mit potenziellen Trägern führen.

Nun hat der dortige Rat in seiner Sitzung am Montag auf Vorschlag von Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) einstimmig beschlossen, Gespräche über eine städtische Minderheitsbeteiligung mit potenziellen Trägern aufzunehmen, wie die Stadt mitteilt. Wer diese potenziellen Träger sein könnten, geht aus der Mitteilung nicht hervor. „Mit einer solchen Minderheitsbeteiligung würden wir auch dem mehrfach von Herrn Peter Soliman auch öffentlich geäußerten Angebot und Wunsch nachkommen, dass die Trägerschaft an die öffentliche Hand übergeben wird“, so Ingendahl laut Mitteilung. Die Stadt hat dem Bürgermeister zufolge nach wie vor ein „hohes Interesse“ daran, dass der Betrieb des Gymnasiums nicht zum Schuljahresende eingestellt wird.