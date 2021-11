Zukunft des Franziskus-Gymnasiums-Nonnenwerth : CDU will Thema Nonnenwerth im Bildungsausschuss des Landtags behandeln

CDU will Thema Nonnenwerth im Bildungsausschuss des Landtags behandeln

Remagen/Mainz Die ungewisse Zukunft des Franziskus-Gymnasiums-Nonnenwerth ruft die rheinland-pfälzische Politik auf den Plan. So soll sich der Bildungsausschuss des Landtags in der nächsten Sitzung mit dem Thema befassen.

Das private Remagener Franziskus-Gymnasium-Nonnenwerth soll Thema in der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses des rheinland-pfälzischen Landtags am 19. November sein. Das teilt die CDU-Landtagsfraktion mit. Die Fraktion will der Frage nachgehen, welche Möglichkeiten es für den Erhalt des Gymnasiums gibt.