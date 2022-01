Schiffsruder defekt : Fährverkehr zum Gymnasium Nonnenwerth teilweise eingestellt

Protest in Bad Honnef : 600 Schüler demonstrieren für Erhalt des Gymnasiums auf Nonnenwerth Rund 600 Schülerinnen und Schüler und Ehemalige des Franziskus-Gymnasiums Nonnenwerth haben am Montag in Bad Honnef gegen die Schließung ihrer Schule demonstriert. Einige von ihnen hatten zuvor Probleme, von der Insel nach Bad Honnef überzusetzen.