Positive Finanzentwicklung Die Schulden von Remagen sind im Sinkflug

Die der Stadt zufließenden Einkommensteueranteile sind allerdings in ihrer Höhe nahezu identisch mit der von der Stadt zu zahlenden Kreisumlage, die ebenfalls bei etwa 9,3 Millionen Euro liegt. Sie fließen jedoch von ihrer Höhe her vollständig an die Kreisumlage. Bei den auf der Ausgabenseite ebenfalls stark zu Buche schlagenden Personalkosten hatte es nicht gerade unerhebliche Einsparungen gegeben: Im Plan für das vergangene Jahr war man eigentlich von Kosten in Höhe von 12,4 Millionen Euro ausgegangen. Tatsächlich jedoch fielen „nur“ 11,6 Millionen Euro an. Wie in anderen Kommunen auch sind in Remagen ebenfalls zahlreiche Stellen nicht besetzt: Die Stadt findet kein geeignetes Personal.