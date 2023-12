Wechsel von Bad Neuenahr-Ahrweiler Heiko Maquardsen steht als neuer Pfarrer in Remagen vor Amtseinführung

Remagen · Heiko Marquardsen wird am Sonntag mit einem Gottesdienst als neuer Pfarrer in Remagen begrüßt. Der erst 36-Jährige wechselt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler in die Römerstadt. Wir haben ihn vor der Amtseinführung zum Gespräch getroffen.

07.12.2023 , 15:00 Uhr

Pfarrer Heiko Marquardsen ist von Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Remagen gewechselt. Auf unserem Bild ist er vor der Kirche St. Peter und Paul zu sehen. Foto: ahr-foto

Von Karen Reuter-Hauser

