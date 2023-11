Haushaltsplan In Remagen wächst der Schuldenberg

Dass es zu diesem starken Anstieg der Verschuldung der Römerstadt kommt, liegt an den anstehenden Investitionen, die zwar zu einem Anstieg des in der Bilanz auftauchenden Anlagevermögens führen. Dennoch schmilzt das Eigenkapital der Stadt weiter ab, da erhebliche Abschreibungen zu Buche schlagen. Sieben Millionen Euro entfallen alleine auf weitere Kita-Plätze in Remagen, die Erweiterung der Grundschulen in Oberwinter und Kripp stehen an, die Sanierung des Rathauses muss bezahlt werden, an den Straßen und Verkehrsachsen stehen Maßnahmen an, die Feuerwehr soll in Oedingen ein neues Gerätehaus bekommen, außerdem wird der Fuhrpark der Wehr ergänzt. Alleine für die Wehr sind Investitionen von 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Dickster Brocken ist die anstehende Sanierung des Freibades: mehr als 18 Millionen Euro sollen dafür aufgebracht werden. Der Ausblick auf die Finanzlage der nächsten Jahre ist nicht gerade rosig. Kämmerer Göttlicher rechnet in den nächsten vier Jahren durchweg mit Fehlbeträgen: In den Jahren 2025 und 2027 kratzen die erwarteten Jahres-Defizite gar an der Zwei-Millionen-Marke.