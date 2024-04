Schauspieler Dietmar Bär vor Benefizlesung in Remagen im Gespräch Gutes tun mit Mangobäumen

„Knastkinder“ heißt der Roman, aus dem der als Kölner Tatort-Kommissar bekannte Schauspieler Dietmar Bär am Freitag, 12. April, bei einem Benefizabend in Remagen liest. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Rheinhalle. Geschrieben hat das Buch, in dem es um einen Jungen geht, der im Urlaub auf den Philippinen unverschuldet ins Gefängnis gerät, der Autor Rüdiger Bertram. Dietmar Bär hat gemeinsam mit Kollegen nach einem Dreh in der Hauptstadt Manila im Jahr 1997 den Verein „Tatort – Straßen der Welt“ gegründet. Dieser setzt sich unter anderem für Kinder und Jugendliche in dem südostasiatischen Land ein und unterstützt sie, die oft viel zu jung und wegen Bagatelldelikten Gefängnisstrafen verbüßen, mit der Kinderrechtsstiftung Preda dabei freizukommen. Wie das Engagement des Vereins konkret aussieht und was Mangobäume damit zu tun haben, erzählt Bär im Interview mit GA-Redakteur Sven Westbrock. Zudem spricht der Schauspieler über die Bekanntheit, die ihm seine Paraderolle als Freddy Schenk im Tatort eingebracht hat, über einen Besuch im Ahrtal nach der Flut – und verrät, warum er und seine Frau „komplette Kölner“ geworden sind.