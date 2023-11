Bilanz für 2023 Jeden Tag besuchten 800 Gäste das Remagener Freibad

Im Vergleich zum vergangenen Jahr 2022, als im Tagesschnitt 740 Badegäste ins Freibad kamen, ist man mit dem Ergebnis des vergangenen Sommers 2023 nicht unzufrieden. Sorgen dürften allerdings die stark angestiegenen Betriebskosten bereiten. So stieg das Defizit, das Jahr für Jahr mit dem Betrieb des Freizeitbades anfällt, stark an: Dies nicht zuletzt wegen der in die Höhe geschossenen Energie- und der steigenden Personalkosten – wenn denn überhaupt Schwimmbadpersonal gefunden wird. In Remagen ist die Personaldecke so eng, dass eine Reduzierung der Öffnungszeiten die Folge war. Da das Personal mangels Hallenbad nur in den Sommermonaten gebraucht wird, ist es zunehmend schwierig geworden, Aufsichtskräfte zu finden.